Cervo volante in casa, cosa devo fare? È pericoloso?

Cervo volante in casa, cosa devo fare? Lo considero un ospite inaspettato o intruso pericoloso? Tutta la verità su questo insetto.

Ti è mai capitato di imbatterti in un cervo volante, di trovarti faccia a faccia mentre facevi le faccende domestiche o ti rilassava in salotto?

La sua stazza imponente, le sue mandibole robuste potrebbero aver destato in te un certo timore. A me è successo, non poco tempo fa e la cosa mi ha spaventato tanto da farmi domandare se la sua presenza in casa rappresentasse una minaccia per me e per il mio cane.

Ho cercato perciò delle risposte, prendendo informazioni su questo insetto e sul suo ruolo nell’ecosistema.

Cervo volante: descrizione, dove vive, quanto vive e cosa mangia

Il cervo volante( Lucanus Cervus) è un grande e impressionante coleottero, uno dei più grandi d’Europa.

I maschi possono essere lunghi dai 2,5 agli 8 cm, mentre le femmine dai 2,5 ai 5 cm. Si riconosce facilmente per le grandi mandibole dei maschi che sembrano corna robuste. Il suo corpo è di colore bruno con sfumature rosse o verdi.

Le sue elitre, coperture rigide delle ali anteriori, sono lisce e lucide. Vive soprattutto in boschi con alberi decidui e vecchi trucchi marci.

È un insetto notturno, attivo principalmente a crepuscolo durante la notte. Le larve crescono nel legno marcio nutrendosi di esso mentre gli adulti vivono per pochi mesi e si concentrano sulla riproduzione. Il ciclo di vita del cervo volante dura circa 3 anni.

Cervo volante in casa, cosa devo fare?

Nonostante l’aspetto minaccioso, il cervo volante è un insetto pacifico e affascinante da osservare.

Anche se ha grandi corna impressionanti, si tratta di un insetto innocuo per le persone. Come infatti, non può né mordere e né pungere e le sue mandibole sono usate solo per i combattimenti tra maschi per l’accoppiamento, dove questi ultimi, si sfidano per conquistare le femmine.

Se trovi un cervo volante in casa, mantieni la calme, non cercare di catturarlo o spaventarlo. La presenza di questo insetto all’interno delle abitazioni, generalmente è casuale.

Spesso è attratto dalle luci artificiali lasciate accese durante la notte. Basterà aprire una finestra per farlo uscire da solo.

Puoi anche spegnere le luci della stanza e accendere una luce fuori come quella del portico o una torcia per attirarlo verso l’uscita.

In questo modo l’insetto seguirà la fonte di luce e troverà facilmente la via d’uscita. Non usare spray insetticida o prodotti chimici per rimuovere il cervo volante, poiché questi prodotti non sono necessarie e possono causare danni inutili all’insetto e all’ambiente circostante.

Ricorda che rispettare e proteggere questi insetti aiuta a mantenere l’equilibrio ecologico e a preservare le specie locali per le generazioni future.