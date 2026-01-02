Cervo ritrovato a Nova Milanese

Un cervo adulto è stato recuperato dalla polizia provinciale nel centro di Nova Milanese, comune di circa 20 mila abitanti nella Provincia di Monza e Brianza. Il cervo è stato visitato nel CRAS “Stella del Nord” della Lega italiana per la Difesa degli Animali e dell’Ambiente e infine liberato nei boschi di Valgreghentino.

La polizia provinciale e la veterinaria dell’ATS hanno escluso l’abbattimento e sono riusciti a narcotizzare l’animale, trasportato al CRAS per accertamenti sulla sua salute. emerso che non presentava fratture o traumi di alcun genere, era solo disorientato a causa dei botti di Capodanno che lo hanno terrorizzato, spingendolo a una corsa pazza fino allo sfinimento.

La scelta del luogo di rilascio è caduta sui boschi sopra Valgreghentino, dove la polizia provinciale e lo staff del CRAS hanno adagiato il cervo sotto narcosi, tenendolo sotto sorveglianza per evitare che fosse disturbato da passanti o da altri animali selvatici. Il risveglio e il ritorno nel bosco sono stati momenti di grande emozione.

L’on. Michela Vittoria Brambilla, presidente di LEIDAA, ha ringraziato il comandante Flavio Zanardo e gli agenti della polizia provinciale di Monza per l’intervento a favore dell’animale, la veterinaria dell’ATS per la narcosi in sicurezza e lo staff del CRAS Stella del Nord per il pronto intervento. Ha anche ricordato che il centro LEIDAA ha soccorso oltre duemila animali nell’anno appena trascorso, con interventi 24 ore su 24 e 7 giorni su 7.