11.3 C
Roma
venerdì – 9 Gennaio 2026
Politica

Cervia verso elezioni

Da stranotizie
Cervia verso elezioni

Il Partito Democratico di Cervia ha annunciato l’avvio di un confronto con la propria base e con le forze economiche e sociali del territorio per costruire un percorso condiviso che guardi al futuro. Ciò avviene dopo le dimissioni del sindaco Mattia Missiroli, che saranno definitive il 25 gennaio.

Il Partito Democratico ha diffuso una nota in cui prende atto delle dimissioni di Missiroli e lo ringrazia per il lavoro svolto durante il suo mandato. La nota sottolinea che si apre una nuova fase per Cervia, che richiede coesione tra le forze della coalizione e valori comuni.

La direzione comunale del Partito Democratico ha approvato all’unanimità la linea politica che guiderà questo passaggio, confermando la volontà di affrontarlo con responsabilità e spirito unitario. Il partito annuncia che avvierà un confronto con la propria base, con i partiti di maggioranza e con le forze economiche e sociali del territorio per costruire insieme un percorso condiviso.

L’obiettivo è quello di garantire un futuro all’altezza delle aspettative della comunità cervese, mettendo al centro il bene della città, dell’economia e delle persone che la vivono. Il confronto si preannuncia non semplice, a causa dell’ombra dell’indagine per maltrattamenti che coinvolge l’ex sindaco e di una mancata condivisione di vedute su alcuni temi già presente prima di questa crisi. Il Partito Democratico dovrà anche individuare il nome di un candidato sindaco di centrosinistra per il prossimo mandato.

Articolo precedente
Ciclismo Italia inizia la stagione su strada
Articolo successivo
Inflazione Cina in aumento
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.