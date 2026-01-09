Cervia verso elezioni

Il Partito Democratico di Cervia ha annunciato l’avvio di un confronto con la propria base e con le forze economiche e sociali del territorio per costruire un percorso condiviso che guardi al futuro. Ciò avviene dopo le dimissioni del sindaco Mattia Missiroli, che saranno definitive il 25 gennaio.

Il Partito Democratico ha diffuso una nota in cui prende atto delle dimissioni di Missiroli e lo ringrazia per il lavoro svolto durante il suo mandato. La nota sottolinea che si apre una nuova fase per Cervia, che richiede coesione tra le forze della coalizione e valori comuni.

La direzione comunale del Partito Democratico ha approvato all’unanimità la linea politica che guiderà questo passaggio, confermando la volontà di affrontarlo con responsabilità e spirito unitario. Il partito annuncia che avvierà un confronto con la propria base, con i partiti di maggioranza e con le forze economiche e sociali del territorio per costruire insieme un percorso condiviso.

L’obiettivo è quello di garantire un futuro all’altezza delle aspettative della comunità cervese, mettendo al centro il bene della città, dell’economia e delle persone che la vivono. Il confronto si preannuncia non semplice, a causa dell’ombra dell’indagine per maltrattamenti che coinvolge l’ex sindaco e di una mancata condivisione di vedute su alcuni temi già presente prima di questa crisi. Il Partito Democratico dovrà anche individuare il nome di un candidato sindaco di centrosinistra per il prossimo mandato.