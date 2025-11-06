Cervi e lupi in pericolo: tragedie in Abruzzo

Un cervo ha subito un tragico incidente lungo la strada statale 17, tra Sulmona e Pettorano sul Gizio, dopo essere stato investito da un furgone. Nonostante fosse ancora vivo e cercasse di rialzarsi, le lesioni interne e le ferite agli arti posteriori non gli hanno permesso di resistere all’impatto. Un passante, che ha assistito alla scena, ha descritto la situazione su Facebook, evidenziando che il cervo è rimasto agonizzante lungo il ciglio della strada per molte ore, senza ricevere aiuto.

Il cervo, visibilmente in difficoltà e con schiuma sul muso, è rimasto abbandonato, mentre alcune persone hanno approfittato della sua carcassa, tagliando via i palchi con una motosega. Questo comportamento rappresenta un rischio per la salute pubblica e per la fauna selvatica, poiché i resti dell’animale possono attirare predatori come cinghiali, cani, volpi e lupi, oltre agli orsi che frequentano la valle del Gizio.

In un’altra triste notizia, un lupo è stato trovato senza vita a Prezza, nel rione Colle. I residenti, dopo aver scoperto la carcassa, hanno allertato i carabinieri forestali, che sono intervenuti per effettuare i rilievi del caso. Le indagini sono in corso per determinare le cause del decesso, senza escludere alcuna possibilità. Questi eventi evidenziano le difficoltà che la fauna selvatica affronta, ponendo l’accento sulla necessità di misure per garantire una convivenza sicura con gli esseri umani.