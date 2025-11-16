Cervi e cinghiali in Belluno: emergenza per agricoltori

A Limana, in provincia di Belluno, si sta vivendo una situazione critica a causa dell’invasione di animali selvatici. I cervi, sempre più presenti, causano incidenti stradali, mentre i cinghiali devastano campi e pascoli, preoccupando automobilisti e agricoltori.

Claudio Orzetti, titolare di un’azienda agricola, esprime la sua frustrazione: “Non c’è più futuro se non si prende provvedimento.” La sua azienda, che si estende su 15 ettari, soffre costantemente le incursioni di questi animali. Orzetti ha dovuto modificare le sue coltivazioni a causa dei danni: “Ho mantenuto un ettaro di mais per le mie manze, ma il resto è diventato prato e patate. Purtroppo, anche queste ultime subiscono attacchi e danneggiamenti.” Il danno economico stimato è tra i 7 e gli 8 mila euro.

L’agricoltore ha cercato varie soluzioni, come recintare la proprietà con reti elettriche, ma gli ungulati riescono comunque a danneggiarle. Ha provato a utilizzare fototrappole, ma non sono sufficienti a risolvere il problema. Le attrezzature agricole, come le mietitrebbie, rimangono inutilizzate e il foraggio raccolto è di scarsa qualità.

Orzetti sottolinea come la situazione sia peggiorata negli ultimi anni, in parte a causa dell’introduzione dei lupi in zona. I cervi, un tempo stagionali, ora si sono stabilizzati, anche grazie a pratiche di caccia che attirano gli animali. “I miei campi non sono un parco giochi per cacciatori”, conclude, sottolineando la sua difficoltà nel mantenere l’azienda.