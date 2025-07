Cerveteri: “Città Futura” lascia la maggioranza di governo

Nel contesto politico di Cerveteri, un importante cambiamento si delinea all’orizzonte. Venerdì pomeriggio, il gruppo “Città Futura – Anno Zero” ha ufficialmente dichiarato la sua uscita dalla maggioranza di governo, in una conferenza stampa tenuta prima della pausa estiva.

All’incontro hanno partecipato la leader Federica Battafarano e i consiglieri Laura Mundula, Federico Salamone, Luigi Geronzi e Alessio Lasorella. La decisione di interrompere la collaborazione con l’amministrazione di Elena Gubetti è stata motivata da tensioni accumulate negli ultimi mesi, originate da mancanza di accordi e una presunta scarsa trasparenza nelle scelte politiche.

“Città Futura – Anno Zero” ha annunciato che non offrirà supporto esterno alla giunta, ma adotterà un atteggiamento di opposizione critica e attenta all’interno del Consiglio comunale. I membri del gruppo hanno enfatizzato l’importanza di esaminare attentamente ogni atto amministrativo, promettendo approvazioni solo in caso di coerenza con il programma elettorale iniziale, per garantire il rispetto degli interessi dei cittadini.