MODIFICARE l’attività del sistema nervoso dall’esterno, in maniera non invasiva e praticamente senza effetti collaterali, per combattere il dolore, migliorare la riabilitazione dopo un ictus, potenziare i trattamenti per la depressione. È quanto promette di fare da tempo il campo della stimolazione cerebrale transcranica, secondo il principio per cui modificare l’attività delle cellule nervose possa essere utile a combattere patologie che hanno una base neurologica.

Se alcune delle applicazioni della stimolazione cerebrale sono già entrate nella pratica clinica, molte sono ancora in fase di studio. Sono infatti tantissime le sperimentazioni in corso per capire fin dove possa spingersi l’utilità della stimolazione cerebrale transcranica: dall’Alzheimer ai disturbi ossessivo-compulsivi, ai disturbi post-traumatici da stress, alla schizofrenia, all’insonnia, fino all’anoressia nervosa, all’epilessia, alle dipendenze da alcol e cocaina, alla dislessia, alla sindrome di Rett.

Magnetica o a corrente continua: le differenze tra le tecniche

All’interno del vasto campo della stimolazione cerebrale è però necessario fare dei distinzioni, sia per principi di funzionamento, sia per applicabilità (e quindi possibile diffusione nella pratica clinica) delle diverse tecniche, spiega Alberto Priori, ordinario di Neurologia all’Università di Milano e tra i primi utilizzatori della stimolazione transcranica cerebrale a corrente continua (Transcranial Direct Current Stimulation, tDCS). Che è, per l’appunto, una delle tecniche che vanta maggiore accessibilità rispetto ad altre metodiche, come quella magnetica (Transcranial magnetic stimulation, TMS).

“La stimolazione magnetica transcranica – dice Priori – è stata tra le prime tecniche di stimolazione cerebrale non invasive a trovare impiego in ambito clinico, sebbene alcuni limiti, come l’uso di macchinari ingombranti e costosi, ne abbiano limitato l’utilizzo, rendendola di fatto più una possibilità teorica che pratica per chi ne avesse bisogno, soprattutto all’interno del sistema sanitario. Più accessibile, e tecnicamente meno impegnativa – continua Priori – è invece la stimolazione transcranica a corrente continua, che agisce in maniera diversa”. Nella stimolazione magnetica, infatti, viene applicato (dall’esterno) un campo magnetico variabile, che per induzione produce una corrente elettrica nel cervello. “Nella tDCS, invece, non si inducono correnti ‘artificiali’, e più correttamente non si stimola un’attività elettrica, quanto si modula l’attività spontanea dei neuroni attraverso l’erogazione di correnti a bassissima intensità, dell’ordine di 1,5-2 mA (milliampere, nda) con degli elettrodi, sulla superficie del cervello”. La tDCS, va avanti Priori, permette di modulare anche l’attività del cervelletto e del midollo spinale, e in modo molto più semplice rispetto alla TMS: “Può essere eseguita con degli apparecchi portatili, programmabili direttamente dal medico, e quindi essere teoricamente eseguita anche a casa dai pazienti”.

Una possibile applicazione nella sclerosi multipla

I possibili campi di applicazione delle due tecnologie sono abbastanza sovrapponibili e vanno dal trattamento di alcune forme di dolore a quello della depressione resistente ai farmaci o per cui esistano delle controindicazioni al loro utilizzo, all’inserimento nei programmi riabilitativi post-ictus, anche se nella pratica clinica le applicazioni non sono ancora strettamente codificate. “Ma si è cominciato a vedere che le applicazioni della tDCS potrebbero riguardare diverse patologie”, dice l’esperto. E cita la sclerosi multipla, dove alcuni indizi sembrerebbero indicare una capacità della tDCS di ridurre la sensazione di fatigue spesso riferita dai pazienti. Forse, azzarda Priori, per un’azione anti-infiammatoria legata all’applicazione delle correnti.

Più in profondità

Ma guardando oltre, al di là delle stesse sperimentazioni ancora in corso – centinaia quelle che hanno per oggetto la stimolazione magnetica, la tDCS, e la variante che prevede l’utilizzo di correnti alternate (Transcranial alternating current stimulation, tACS) – Priori non esclude che un giorno queste metodiche potranno addirittura riguardare campi oggi ritenuti esclusivi della stimolazione invasiva (che prevede, per esempio, l’impianto di elettrodi nel sistema nervoso): “Alcune metodiche di neuro-stimolazione transcranica stanno diventando sempre più precise, con lo sviluppo di sistemi di collimazione dei campi elettrici e magnetici, per esempio con la Deep TMS. Questo potrebbe consentirci di stimolare strutture più profonde”. E questo a fronte di effetti collaterali minimi: la stimolazione transcranica magnetica, in alcune persone predisposte, può scatenare delle crisi epilettiche, ma è considerata nel complesso una terapia sicura. “Così come la tDCS – conclude l’esperto – per cui sono stati osservati alcuni casi di eccitazione nei pazienti depressi e piccole bruciature a livello di applicazione degli elettrodi, ma non tali da rappresentare una controindicazione al suo utilizzo. Ma sia per la tDCS come per la TMS gli effetti collaterali vanno considerati davvero eccezionali”.