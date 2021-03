Distorcere i ricordi per memorizzarli meglio. Ecco cosa è in grado di fare il nostro cervello: un trucchetto che permette al nostro archivio personale di non confondere ricordi molto simili tra di loro, per evitare di farli finire nell’oblio.

La scoperta dei neuroscienziati dell’University of Oregon e della New York University dimostra che per ricordare eventi simili il cervello esagera nelle differenze, migliorando così le prestazioni della memoria. Pare infatti che sia proprio la somiglianza tra i ricordi la prima causa di amnesia: amplificare le diversità fra un ricordo e l’altro, quindi, si rivela un ottimo metodo per ridurre le interferenze, anche se testimonia la presenza nel nostro cervello di migliaia di ricordi distorti che consideriamo veri.

Sarà capitato a tutti di raccontare qualcosa che abbiamo vissuto anni fa, magari durante una delle tante cena in famiglia, e di essere contraddetti da un parente presente quel giorno, che non ricorda la vicenda esattamente in quel modo. Chi aveva ragione? Probabilmente nessuno dei due. A dimostrarlo a livello pratico è lo studio coordinato dalla ricercatrice Yufei Zhao, pubblicato sulla rivista scientifica JNeurosci . I partecipanti alla ricerca hanno dovuto memorizzare 24 volti accoppiati ad oggetti, come un cappello, un palloncino o un ombrello, alcuni dello stesso colore, altri di nuance simili ma differenti. Proprio come accade per i ricordi simili, come ad esempio dove abbiamo parcheggiato la macchina fuori casa, due oggetti uguali ma di tonalità leggermente diverse dovrebbero essere più difficili da ricordare rispetto a due diversi ma dello stesso colore. Così, per ricordarli meglio, il cervello avrebbe dovuto esagerare il divario tra i colori. Ed è proprio su questo che sono stati interrogati.

Ai 29 partecipanti è stato chiesto di immaginare l’oggetto corrispondente al volto durante una risonanza magnetica funzionale, per poi indicare la forma e il colore giusto su una ruota dei colori. E il risultato è stato che la memoria ha rivelato un’esagerazione delle differenze di colore tra oggetti simili, attivando nel richiamo del ricordo la corteccia parietale laterale, che si trova sotto la parte superiore del cranio. Non solo. L’esagerazione era anche associata a una maggiore precisione. A ricordare meglio l’abbinamento si sono dimostrati essere coloro che esageravano maggiormente le differenze di colore.

Nel loro insieme, questi risultati rivelano che la competizione tra i ricordi induce distorsioni adattive e specifiche nelle rappresentazioni parietali e nelle corrispondenti espressioni comportamentali.

In altre parole, quando le persone esagerano nelle differenze tra ricordi simili, le rievocano meglio. “È molto affascinante vedere che le distorsioni della memoria possono effettivamente aiutarci a distinguere ricordi simili”, ha dichiarato la ricercatrice Yufei Zhao, dottoranda in Psicologia dell’University of Oregon, che in passato aveva già condotto ricerche sull’ippocampo e nel suo ruolo di codifica dei ricordi. I precedenti studi di imaging cerebrale avevano mostrato alcune differenze nel modo in cui l’ippocampo gestiva i ricordi di due eventi molto simili, ma non era chiaro se ci fossero cambiamenti nel contenuto della memoria stessa. Ora questi risultati potrebbero aiutare a spiegare perché la memoria funziona così e perché diminuisce con l’età.

I partecipanti erano infatti giovani e sani: il 98,9% ha ricordato la giusta corrispondenza faccia-oggetto mentre il 93,2% ha ricordato esattamente anche le coppie con gli stessi oggetti di colore differente. Il passo successivo sarà ora studiare gli anziani. Le prestazioni della memoria diminuiscono con l’avanzare dell’età e una ragione potrebbe proprio essere che il cervello diventa meno abile nel ridurre le interferenze tra i ricordi.