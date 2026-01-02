Cervello artificiale Usa

Un team di ricercatori internazionali, composto da esperti del Dartmouth College, del MIT e dell’università statale di New York, è riuscito a sviluppare un modello computazionale del cervello basato su principi biologici. Il modello, che replica l’apprendimento visivo degli animali da laboratorio, è stato costruito su connessioni neuronali e non su dati animali.

Il modello riesce a simulare perfettamente il sistema di comunicazione chimico ed elettrico tra le diverse regioni cerebrali, come la corteccia, il tronco encefalico, lo striato e i sistemi modulati dall’acetilcolina. I comportamenti di apprendimento mostrati sono simili a quelli animali e presentano progressi irregolari e dinamiche neurali caratteristiche, come la sincronia beta tra regioni durante decisioni corrette.

Il modello ha anche identificato un gruppo di neuroni incongruenti, che rappresentano il 20% del totale, la cui attività prevede errori nei compiti di categorizzazione. Questa scoperta è stata poi confermata analizzando dati reali sugli animali e ha anche rivelato segnali neurali nuovi, mai osservati prima.

Il modello presenta dettagli su piccola scala, come coppie di neuroni eccitatori e inibitori importanti nelle attivazioni, e su larga scala, come architetture impegnate nella simulazione di cognizioni più complesse. I neuroni eccitatori ricevono input visivi tramite glutammato, mentre gli inibitori regolano l’attività di forza in uno schema classico.

Il modello computazionale del cervello, noto come piattaforma biomimetica, può simulare anche stati patologici e testare interventi neuroterapeutici in silico. Questa piattaforma può essere utilizzata per individuare e definire in quale misura i circuiti neurali elaborano informazioni e commettono errori, e può essere un modello predittivo importante per le scoperte sul cervello naturale e per le sperimentazioni e utilizzi clinici.