Settimana ricca di soddisfazioni per gli artisti che hanno partecipato all’ultimo Festival di Sanremo di Amadeus, dato che in questi giorni sono arrivate ben cinque nuove certificazioni. Due dischi d’oro (ovvero 50 mila copie vendute) per i brani di Emma e di Noemi ed altri tre dischi di platino.

Passano da oro a platino (quindi 100 mila copie vendute) Elisa ed Rkomi, mentre conquista ben il terzo disco di platino (quindi 300 mila copie vendute in tutto!) Brividi di Blanco e Mahmood.

Ti Amo Non Lo So Dire è Oro Grazie 🧡 pic.twitter.com/wq64VWsDHd — Noemi (@noemiofficial) March 14, 2022

Certificazioni dei brani del Festival di Sanremo

Chimica di Ditonellapiaga e Rettore | Oro

Apri Tutte Le Porte di Gianni Morandi | Oro

Domenica di Achille Lauro | Oro

Virale di Matteo Romano | Oro

Sess0 Occasionale di Tananai | Oro

Ogni Volta E’ Così di Emma | Oro

Ti Amo Non Lo So Dire di Noemi | Oro

Ovunque Sarai di Irama | Platino

Ciao Ciao de La Rappresentante Di Lista | Platino

Dove si Balla di Dargen D’Amico | Platino

Farfalle di Sangiovanni | Platino

Insuperabile di Rkomi | Platino

O Forse Sei Tu di Elisa | Platino

Brividi di Blanco e Mahmood | 3 Platino