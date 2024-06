Certificazioni di Sanremo: Angelina Mango ottiene un altro platino grazie all’Eurovision

Continua la scalata al successo a suon di certificazioni dell’edizione 2024 del Festival di Sanremo. Nel corso della 16esima settimana post Sanremo i singoli di Angelina Mango e Il Tre hanno conquistato (un altro) disco di platino. In totale sono 30 dischi di platino e 8 d’oro. Restano ancora senza alcuna certificazione cinque artisti. Da menzionare anche la cover che i BNKR44 hanno fatto durante la serata a loro dedicata, quella di Ma Che Idea con Pino D’Angiò, che è stata certificata disco di platino: i ragazzi toscani hanno venduto più con la cover che col singolo sanremese.



L’edizione 2023 a oggi vanta in totale grazie al pubblico 41 dischi di platino e 7 d’oro; quella del 2022 invece ne ha 43 di platino e 4 d’oro.

4 dischi di platino (400.000 copie)

3 dischi di platino (300.000 copie)

2 dischi di platino (200.000 copie)

1 disco di platino (100.000 copie)

1 disco d’oro (50.000 copie)

Nessuna certificazione

Ecco il grafico realizzato da RealityHouse:



A proposito della FIMI, il direttore recentemente ha tirato una bella frecciatina alla città di Sanremo.

“Sanremo? È una città che probabilmente pensa di poter vivere di rendita. Ma senza investimenti diventa sempre più fosforescente la distanza tra la modernità di un Festival di grande successo e l’obsolescenza di una città che non vuole crescere” – ha dichiarato Enzo Mazza, ovvero il presidente della federazione delle major discografiche italiane. – “Russell Crowe e John Travolta hanno dormito a Nizza pur di non stare a Sanremo, ci sarà un motivo o no?”.

“La Rai si è modernizzata. Noi discografici ci siamo modernizzati. E Sanremo è ancora lì con le facciate dei palazzi sbreccati, il treno veloce che però è lento, le fognature che si rompono e gli alberghi che non vengono ristrutturati da vent’anni. La cosa più moderna è quell’assurda stazione ferroviaria scavata nella roccia che per raggiungere i due – dico due – binari devi fare quattrocento metri e prendere due ascensori. Manco a New York. Sarà costata miliardi”.