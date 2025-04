Certificazioni di Sanremo 2025: nuova tripletta, c’è anche Serena Brancale

Serena Brancale è tra i Big del Festival di Sanremo 2025 che hanno ottenuto una certificazione FIMI. La sua canzone “Anema e Core” ha conquistato il disco d’oro vendendo 100.000 copie. Brancale esprime la sua gioia per il ritorno al festival dopo dieci anni, descrivendo l’emozione intensa e il cambiamento personale subito, soprattutto dopo la perdita di sua madre e collaboratrice. Oggi, con “Anema e Core”, sente di raccontarsi in modo autentico, rendendo omaggio al suo dialetto barese e a Pino Daniele, fonte d’ispirazione per lei.

Quest’anno, i criteri per le certificazioni FIMI sono stati raddoppiati. Prima era sufficiente vendere 50.000 copie per ottenere il disco d’oro e 100.000 per il platino. Con i nuovi parametri, molti artisti oggi privi di riconoscimenti avrebbero probabilmente raggiunto almeno il disco d’oro.

Nell’edizione 2025 di Sanremo, i seguenti artisti hanno ricevuto il disco di platino per aver venduto 200.000 copie: “Balorda Nostalgia” di Olly, “La Cura Per Me” di Giorgia, “Incoscienti Giovani” di Achille Lauro e “Battito” di Fedez. Tra i dischi d’oro troviamo: “Volevo Essere Un Duro” di Lucio Corsi, “Cuoricini” di Coma_Cose, “Fuorilegge” di Rose Villain e altri, compresa “Anema e Core” di Serena Brancale.

Considerando la classifica FIMI e i dati di streaming su Spotify e visualizzazioni su YouTube, Sarah Toscano potrebbe essere la prossima artista a conquistare il disco d’oro.