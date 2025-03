Certificazioni di Sanremo 2025, arrivano i Coma Cose

Fausto e Francesca dei Coma Cose sono presenti nella lista dei Big del Festival di Sanremo 2025 e hanno ottenuto una certificazione FIMI per il loro singolo “Cuoricini”, che ha superato le 100.000 copie vendute, ottenendo così il disco d’oro. Anche altri artisti come Giorgia, Achille Lauro, Lucio Corsi, Fedez e Olly hanno raggiunto la stessa conquista. Da quest’anno, però, le cifre per le certificazioni sono raddoppiate: ora il disco d’oro richiede 100.000 copie e il platino 200.000. Se la FIMI avesse mantenuto le vecchie stime, molti di questi artisti sarebbero stati certificati platino, mentre altri, attualmente senza certificazione, sarebbero probabilmente d’oro.

Nell’edizione 2025 di Sanremo, le certificazioni sono le seguenti: disco di platino per “Balorda Nostalgia” di Olly e dischi d’oro per “Battito” di Fedez, “Volevo Essere Un Duro” di Lucio Corsi, “Incoscienti Giovani” di Achille Lauro, “La Cura Per Me” di Giorgia e “Cuoricini” dei Coma Cose.

Guardando la classifica FIMI, gli streams su Spotify e le views su YouTube, i prossimi artisti che potrebbero ottenere il disco d’oro includono Rose Villain, Shablo, The Kolors, Bresh, Serena Brancale e Gaia, quest’ultima sostenuta dalla viralità della sua coreografia creata dal coreografo Carlos Diaz Gandia.

Il coreografo ha commentato che, pur vivendo in Spagna, lavora frequentemente in Italia e ha notato l’impatto positivo e gioioso della coreografia di Gaia, suscitando emozioni e ilarità nel pubblico.