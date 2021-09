Prima gli esposti e le segnalazioni nei confronti di Roberto Santi, il medico di Sestri Levante che già dichiarava di poter curare il Coronavirus con vitamica C in endovena, il quale rilascerebbe i certificati di esenzione al vaccino anti Covid. Da qui, la volontà di approfondire la questione, o quantomeno circoscriverla, per accertarsi che non ci siano altri medici in provincia di Genova dalla certificazione “facile”.

In base alle denunce, arrivate da tutta Italia, Santi avrebbe anche compilato certificati per attestare problemi di salute che impediscono l’uso di mascherine. Documenti, secondo quando contenuto negli esposti, rilasciati senza una visita.

Proprio ieri, in piazza della Vittoria a Genova, circa 500 persone si sono radunate sotto la sede dell’Ordine dei Medici, dove si stava appunto discutendo il provvedimento disciplinare nei confronti di Santi. Lo stesso presidente Alessandro Bonsignore ha chiarito che la commissione disciplinare si è occupata solo di Santi.