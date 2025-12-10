Certificazioni cybersecurity Italia

Il panorama della cybersecurity in Europa e in Italia è in rapida evoluzione a causa della crescente digitalizzazione, delle normative come GDPR e NIS2 e dell’aumento degli attacchi informatici. quindi fondamentale investire in competenze verticali sulla cybersecurity.

Per chi inizia a lavorare nel mondo cyber, le certificazioni ideali sono la CompTIA Security+ e la ISC² Certified in Cybersecurity. La CompTIA Security+ include competenze legate a minacce e vulnerabilità, gestione del rischio, crittografia, sicurezza delle reti, cloud security e principi di Zero Trust. La ISC² Certified in Cybersecurity copre concetti chiave come controlli di accesso, gestione del rischio, sicurezza delle reti e delle applicazioni.

Per chi possiede maggiore esperienza e vuole specializzarsi ulteriormente, ci sono le certificazioni Mid Level come la CompTIA PenTest+, la EC-Council CEH e la CompTIA CySA+. La CompTIA PenTest+ ha un forte focus pratico sul penetration testing, la EC-Council CEH è uno standard nel settore per chi vuole lavorare come Ethical Hacker e la CompTIA CySA+ è pensata per chi vuole lavorare come Cybersecurity Analyst.

Per ruoli specialistici, ci sono le certificazioni Advanced come la OSCP, la GIAC e la Cloud Security. La OSCP è una certificazione che testa le capacità pratiche del candidato, la GIAC è incentrata sulla gestione degli incidenti di sicurezza e la Cloud Security è necessaria per un profilo advanced/senior.

Per ruoli di leadership nella sicurezza informatica, ci sono le certificazioni Manageriali e Governance come la CISSP, la CISM, la CISA e la CRISC. La CISSP è considerata la certificazione di riferimento, la CISM è pensata per chi guida team e processi, la CISA è la certificazione di riferimento per chi si occupa di audit e controllo dei sistemi informativi e la CRISC forma professionisti capaci di identificare e gestire i rischi IT.