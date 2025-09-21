Certificazione unica provvisoria e vantaggi per i lavoratori

Grazie alla certificazione unica provvisoria, un lavoratore dipendente può fornire informazioni importanti al nuovo datore di lavoro che saranno utili per la dichiarazione dei redditi. Questo documento consente al nuovo sostituto d’imposta di eseguire i conguagli necessari in busta paga, evitando al lavoratore di dover presentare la dichiarazione dei redditi se non ha altri redditi oltre a quelli da lavoro dipendente.
Cambiare lavoro durante l’anno comporta diverse implicazioni fiscali, tra cui l’obbligo di dichiarare i redditi percepiti dai vari datori di lavoro. Per presentare il Modello 730 o il Modello Redditi PF, il lavoratore deve ricevere la certificazione unica dal proprio datore di lavoro, che include informazioni sui redditi, i contributi versati, la tassazione precedente e dettagli sul trattamento di fine rapporto.
La certificazione unica provvisoria può essere consegnata dal precedente datore di lavoro o richiesta direttamente dal lavoratore. In generale, deve essere fornita entro il 16 marzo dell’anno successivo ai redditi percepiti. In caso di mancata consegna, è possibile segnalarlo all’Agenzia delle Entrate, con il rischio di sanzioni per il datore di lavoro inadempiente.
Richiedere la certificazione unica provvisoria offre diversi vantaggi. Consente al nuovo datore di lavoro di conoscere la posizione fiscale del lavoratore e facilita il conguaglio dell’Irpef per evitare il versamento di una somma elevata in sede di dichiarazione.
Se un lavoratore ha due impieghi part-time contemporaneamente, deve dichiarare i redditi di entrambi, ma non può richiedere il conguaglio delle imposte. Ogni datore di lavoro fornirà una certificazione unica e il lavoratore dovrà calcolare eventuali imposte aggiuntive al momento della dichiarazione.
In caso di cumulo dei redditi, risulta necessaria la somma degli importi percepiti per calcolare correttamente le imposte dovute, tenendo presente l’aliquota marginale.