Certificazione ISO 9001: Eccellenza nella salute a Siena

La qualità dei servizi sanitari rappresenta un obiettivo fondamentale per il miglioramento delle cure. Recentemente, la rete di dispositivi Point-of-care testing (Poct) dell’Asl Toscana Sud Est ha raggiunto un importante riconoscimento.

L’ente ha confermato la certificazione di qualità ISO 9001:2015 per i dispositivi Poct, che permettono di eseguire analisi cliniche direttamente vicino al paziente. Questa tecnologia consente di ottenere risultati rapidi, facilitando così le decisioni cliniche immediate da parte del personale medico. Inoltre, il sistema Poct è essenziale per monitorare le situazioni critiche, garantendo continuità nelle cure dall’intervento iniziale fino all’arrivo nei reparti di emergenza.

Il mantenimento della certificazione ISO, ottenuto dopo una verifica del 3 e 4 luglio da parte di Kiwa, non rappresenta solo un adempimento burocratico, ma attesta l’efficacia dell’organizzazione e la qualità dell’intero servizio Poct, presente in diverse strutture sul territorio. Il contributo degli infermieri è cruciale, con particolare attenzione al corretto utilizzo delle attrezzature e al rispetto delle procedure operative, garantendo alti standard di qualità.

Il ruolo dei tecnici di laboratorio è altrettanto importante, poiché si occupano del monitoraggio delle performance analitiche e offrono supporto ai Poct manager, assicurando un coordinamento efficace tra tutti gli operatori.

Questo risultato sottolinea la capacità dell’Asl Toscana Sud Est di fornire diagnosi tempestive e affidabili, anche in contesti complessi e distribuiti. La responsabile della rete Poct ha espresso il proprio orgoglio per questo traguardo, evidenziando l’importanza del lavoro di squadra dedicato alla salute del paziente.