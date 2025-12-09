Certificato di malattia con televisita in Italia

Il certificato di malattia potrà essere ottenuto anche mediante televisita, senza dover necessariamente recarsi in ambulatorio o chiedere al medico di fare una visita a casa. Questa novità è prevista dal ddl Semplificazioni, pubblicato in Gazzetta ufficiale e in vigore dal 18 dicembre.

L’articolo 58 del provvedimento equipara la certificazione effettuata da remoto a quella in presenza, ma la sua attuazione dovrà attendere un accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni. La categoria dei medici di famiglia potrebbe riscontrare sia vantaggi che svantaggi da questa novità, poiché potrebbe snellire le code in ambulatorio, ma anche aggiungere un carico di lavoro per i medici già sotto pressione a causa della carenza di personale e dei tagli.

Resta ferma la tutela contro i certificati falsi, con pene severe per i lavoratori e i medici che li rilasciano, sia in presenza che in modalità telematica. Un altro articolo del ddl riguarda la validità di 12 mesi per alcune prescrizioni, che non sarà operativa fin da subito, ma indicativamente entro marzo, dopo il via libera del Ministro della Salute e del Ministro dell’Economia. La validità di 12 mesi riguarderà solo le ricette per patologie croniche che richiedono il rinnovo continuo, che potranno comunque essere sospese dal medico curante in ogni momento. Il medico indicherà nella ricetta ripetibile la posologia e il numero di confezioni dispensabili nell’arco temporale massimo di 12 mesi.