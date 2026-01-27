5 C
Certificato di malattia a distanza in Italia

Da stranotizie
Il certificato di malattia potrà essere rilasciato anche a distanza. Questa è la principale novità del disegno di legge sulle semplificazioni, in vigore dallo scorso 18 dicembre. La novità non riguarda solo il certificato rilasciato tramite televisita, ma anche le ricette per i farmaci destinati ai pazienti cronici che avranno una validità fino a dodici mesi.

Si tratta di misure richieste dalla Federazione italiana dei medici di medicina generale, pensate per alleggerire i carichi burocratici che gravano sugli studi, ma che non saranno immediatamente operative. In particolare, sul fronte della certificazione dell’assenza dal lavoro, la Fimmg sottolinea come sarà necessario attendere un accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni. L’articolo 58 del Ddl equipara la certificazione effettuata da remoto, attraverso la telemedicina, a quella tradizionale in presenza, ma rinvia l’attuazione a un successivo accordo, senza indicare scadenze precise.

I medici continueranno a vigilare, portando l’esperienza maturata durante la pandemia. Secondo l’Osservatorio statistico Inps, nel primo semestre sono stati inviati complessivamente 16,5 milioni di certificati, di cui il 75,9% dal settore privato, con un aumento del 5% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

La seconda novità riguarda la gestione della cronicità. L’articolo 62 prevede che i medici possano prescrivere i farmaci per patologie croniche con ricetta valida fino a dodici mesi. Servirà però un decreto attuativo del ministero della Salute di concerto con il ministero dell’Economia. A regime, il medico indicherà posologia e numero di confezioni dispensabili, mantenendo la possibilità di modificare o sospendere la terapia per garantire appropriatezza prescrittiva e tutela della salute del paziente.

