Certificato Cavo HDMI 2.1 8k 2m, Velocità Ultra Elevata Cavi HDMI 4k 120Hz/144Hz 8k 60Hz 4:4:4 eARC DTS:X Dolby Atmos Dynamic HDR 48Gbps Compatibile per MacBook Pro 2021 Gaming PC OLED TV PS5

ADAUXTER CAVO HDMI 2.1

Supporto Dynamic HDR (High Dynamic Range): colori brillanti e contrasti nitidi garantiscono prestazioni complessive migliori.Qualità del suono migliorata: l’audio ad alta velocità in bit supporta i formati DTSMaster, DTS-X e Dolby TrueHD / Atmos.Frequenza di aggiornamento variabile (VRR): elimina strappi e balbuzie per un movimento fluido e senza interruzioni.Quick Frame Transfer (QFT): riduce il ritardo del display e garantisce un’esperienza di gioco eccezionale.Enhanced Audio Return Channel (eARC): fornisce un supporto avanzato per la soundbar o il ricevitore AV.Risoluzione più alta: 8K @ 60Hz / 4K @ 120Hz / 2K @ 240HzVelocità di trasmissione: 48 GbpsMateriale: spina placcata oro 24 carati, treccia in nylon resistente alla corrosione / guscio in lega di zincoVelocità: 48 Gbit/sElaborazione con profondità colore a 12 bit

Cavo HDMI 2.1

I cavi HDMI 2.1 funzionano con tutti i dispositivi compatibili con HDMI 2.1 e sono compatibili con le versioni precedenti di HDMI 2.0, 1.4, 1.3, 1.2 e 1.1.

Larghezza di banda 48 Gbps e risoluzione 8K

True 8K HDMI Cable

The HDMI cable offers a higher resolution of 8K @ 60Hz and 4K @ 120Hz

48 Gbps bandwidth

HDMI 2.1 cable with 48Gbps bandwidth delivers uncompressed 8K (7680 x 4320) video and high-speed transmission without signal loss. Which makes it much faster than HDMI 2.0 and HDMI 1.4. Plus, the video cord is Ethernet compatible and allows multiple HDMI devices to easily exchange files.

Different modes to meet a variety of needs

It can drive one or both monitors at the same time in mirror mode/extend mode/game mode. The HDMI cable is ideal for work, video streaming and gaming. large screen for easy viewing and office presentation becomes more efficient.

【Cavo HDMI 8K】 Esclusiva tecnologia di elaborazione del colore HDMI 8K Dynamic HDR a 12 bit, ogni scena del video corrisponde a ogni fotogramma, con profondità, luminosità, dettagli, contrasto e gamma di colori eccellenti. La combinazione di Dolby Atmos e Dolby Vision offre un’esperienza coinvolgente, una fedeltà audio migliorata e supporta i più recenti formati audio ad alto bitrate tra cui DTS Master, DTS: X, Atoms e Enhanced Audio Return Channel (eARC)

【Compatibilità generale】 Cavo HDMI 2.1 e dispositivo multimediale in streaming, lettore CD/DVD/Blu-ray, Fire TV, Roku Ultra, Samsung QLED TV, Sony 8K TV, PS5/4, Xbox Series X/Xbox One x. Collega altri dispositivi abilitati HDMI a HDTV, monitor e proiettore

【Cavo HDMI per gli amanti del gioco】 Questo cavo HDMI può raggiungere una qualità dell’immagine 8K ultraelevata e l’ultima modalità di gioco supporta la frequenza di aggiornamento variabile. Quando la scena cambia, anche la frequenza di aggiornamento cambierà per ottenere un’immagine più fluida e chiara. Supporta Dynamic HDR, HDCP 2.2 e 2.3, DTS: X, Dolby Atmos, Dolby Vision. Supporta display video 3D, HDR dinamico, eARC, ALLM, QFT, QMS, VRR

【Alta qualità e durevole】 Filo di rame 30AWG, tripla schermatura, previene efficacemente le interferenze EMI e garantisce una trasmissione del segnale più stabile. Il nylon a doppia treccia di alta qualità, le spine e i connettori sono stati testati oltre 10.000 volte. Il design della scanalatura su entrambi i lati facilita il collegamento e lo scollegamento

