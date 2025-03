Cerri: “Assicurare la Stabilità Previdenziale per i Futuri Pensionati”

Massimo Cerri, attuale presidente dell’Ordine degli ingegneri della Provincia di Roma, ha delineato un programma focalizzato su diversi obiettivi chiave per promuovere la professione ingegneristica. In primo luogo, si propone di migliorare la formazione continua degli ingegneri, favorendo aggiornamenti costanti e specializzazioni in settori emergenti. Cerri intende inoltre potenziare i servizi offerti agli iscritti, garantendo un supporto più efficace nella pratica professionale.

Un altro punto fondamentale del programma è la promozione della sostenibilità e dell’innovazione, incoraggiando gli ingegneri a coinvolgersi in progetti green e tecnologie all’avanguardia. La digitalizzazione del settore è un altro aspetto cruciale, con l’obiettivo di facilitare processi più snelli e efficienti. Cerri desidera anche rafforzare la comunicazione tra professionisti, istituzioni e cittadinanza, per migliorare il riconoscimento sociale della figura dell’ingegnere.

Infine, è prevista una maggiore attenzione al tema della sicurezza sul lavoro e delle normative, proponendo iniziative che possano garantire un ambiente professionale più sicuro e conforme alle leggi vigenti. Questo programma mira a rendere l’Ordine degli ingegneri un punto di riferimento affidabile e proattivo per tutti i professionisti del settore.