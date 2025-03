Cerreto Sannita, antica capitale della ceramica nel Sannio

Cerreto Sannita è un borgo campano con circa 3.500 abitanti, situato nella provincia di Benevento, nel cuore del Sannio, ai piedi del Parco Regionale del Matese. Famoso per la sua storica produzione di ceramica artistica, che risale al XVII secolo, è oggi uno dei principali centri italiani per questa tradizione artigianale. La ceramica, smaltata e dipinta a mano, è stata a lungo esportata nel Regno di Napoli ed è attualmente di interesse per collezionisti e turisti.

Il borgo si raggiunge facilmente da Napoli e Benevento, in auto o in treno con collegamenti da Telese-Cerreto. Il centro storico offre stradine acciottolate, piazze ordinate e chiese barocche, rappresentando un importante patrimonio architettonico ricostruito dopo il terremoto del 1688. Tra le attrazioni principali ci sono la Cattedrale di Santa Maria Assunta, il Palazzo del Genio (con il Museo della Ceramica) e la Chiesa di San Martino. Da visitare anche il ponte settecentesco sul fiume Titerno, legato a una leggenda su Annibale.

Cerreto Sannita offre anche esperienze immersive con botteghe artigiane che consentono di lavorare la ceramica. Il borgo è circondato da opportunità di escursioni nel Parco del Matese e passeggiate lungo il fiume. Durante l’anno si svolgono eventi culturali come la Festa di San Martino e la rassegna “Cerreto Medievale”. La gastronomia locale è rinomata per piatti ricchi di sapore, come cavatelli con fagioli e salsiccia di Cerreto, accompagnata da vini sanniti. Cerreto Sannita è una meta che unisce cultura, artigianato e buona cucina, rappresentando un’autentica esperienza dell’Italia minore.