Cerlingwee Giacca Trench Donna Giacche Cappotto

Specifiche:

Tipo di articolo: cappotto a doppio bottone.

Materiale: 65% poliestere, 35% cotone.

Caratteristiche: collo a tacchetta, doppio petto, tasca con patta, marca di moda di colore puro

Cura dell’indumento: lavare a freddo, lavare a mano o in lavatrice in un sacchetto per la biancheria, premere a temperatura elevata, appendere ad asciugare.

Dimensioni approssimative:

S: lunghezza: 81 cm, busto: 98 cm, vita: 90 cm, spalla: 50 cm, manica: 49 cm.

M: lunghezza 82 cm, busto 102 cm, vita 94 cm, spalla 51 cm, manica 50 cm.

L: lunghezza: 83 cm, busto: 106 cm, vita: 98 cm, spalla: 52 cm, manica: 51 cm.

XL: lunghezza 84 cm, busto 110 cm, vita 102 cm, spalla 53 cm, manica 52 cm.

XXL: lunghezza 85 cm, busto 114 cm, vita 106 cm, spalla 54 cm, manica 53 cm.

Lista dei pacchetti.

1 x cappotto doppio petto.

Nota

1. Si prega di fare attenzione alle dimensioni dell’immagine al momento dell’acquisto.

2. A causa dei diversi dispositivi utilizzati, il colore dell’immagine mostrata sarà leggermente diverso se i vestiti sono sgualciti al momento dell’arrivo. Non preoccupatevi, può essere causato dal trasporto.

3. Dopo il lavaggio e l’appendimento, le pieghe possono essere rimosse.

4. Grazie per la comprensione.