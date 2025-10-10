20 C
Roma
venerdì – 10 Ottobre 2025
Economia

Cerimonia per le Vittime del Lavoro a Novara

Da StraNotizie
NEWS

La sede di Novara ospiterà un importante programma commemorativo. Il raduno dei partecipanti avverrà alle 8.45 presso la Sede territoriale ANMIL di Novara, situata in Corso Felice Cavallotti, 22.

Alle 9.00 si svolgerà una Cerimonia Civile nella Sala conferenze del broletto, in via Fratelli Rosselli, 20. Durante questa cerimonia parteciperanno il presidente territoriale ANMIL Novara, Angelo Scircoli, e rappresentanti delle autorità politiche, civili e militari locali.

Alle 10.30 avrà luogo una S. messa in suffragio dei caduti sul lavoro nella Cattedrale di Santa Maria Assunta, situata in Piazza della Repubblica. Infine, alle 11.40, si procederà con la deposizione di una corona di alloro al monumento dedicato alle Vittime del lavoro, in Piazza Puccini.

Per ulteriori informazioni, è possibile contattare la Sede ANMIL di Novara al numero 0321.628239.

Articolo precedente
Toscana al voto: sfida tra centrosinistra e centrodestra
Articolo successivo
Federico Mastrostefano ritorna a Uomini e Donne tra caos e lacrime
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.