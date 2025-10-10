Cerimonia per le Vittime del Lavoro a Novara

La sede di Novara ospiterà un importante programma commemorativo. Il raduno dei partecipanti avverrà alle 8.45 presso la Sede territoriale ANMIL di Novara, situata in Corso Felice Cavallotti, 22.
Alle 9.00 si svolgerà una Cerimonia Civile nella Sala conferenze del broletto, in via Fratelli Rosselli, 20. Durante questa cerimonia parteciperanno il presidente territoriale ANMIL Novara, Angelo Scircoli, e rappresentanti delle autorità politiche, civili e militari locali.
Alle 10.30 avrà luogo una S. messa in suffragio dei caduti sul lavoro nella Cattedrale di Santa Maria Assunta, situata in Piazza della Repubblica. Infine, alle 11.40, si procederà con la deposizione di una corona di alloro al monumento dedicato alle Vittime del lavoro, in Piazza Puccini.
Per ulteriori informazioni, è possibile contattare la Sede ANMIL di Novara al numero 0321.628239.