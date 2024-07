Cerimonia di apertura delle Olimpiadi: potrebbero esibirsi Celine e Gaga

Domani partiranno le Olimpiadi 2024 e da Parigi è appena arrivata un’indiscrezione davvero interessante. Nelle scorse ore sono state avvistate nella capitale francese Celine Dion e Lady Gaga, le due regine della musica internazionale potrebbero esibirsi durante la cerimonia di apertura dei giochi.

Il noto giornalista di RMC, Thierry Moreau, ha rivelato che Celine e la Germanotta canteranno insieme La Vie En Rose (che Gaga ha intonato moltissime volte negli scorsi anni): “Notizie della sera: posso dirvi che Celine Dion e Lady Gaga poco fa hanno provato in duetto “La vie en rose” celebra canzone di Edith Piaf. Celine Dion sarà vestita da Dior con una bella mantella di piume rosa e nere“. Un ritorno in grande per la Dion, che non si esibisce in pubblico da anni a causa della sua malattia, la sindrome della persona rigida.

Non ci resta che attendere per scoprire se davvero Celine e Gaga ci regaleranno questo incredibile duetto.

Lady Gaga & Céline Dion will reportedly perform “La Vie en rose” together at the Paris Olympics, according to journalist @ThierryMoreauTM. pic.twitter.com/snq4sJrtRm — Pop Crave (@PopCrave) July 24, 2024

Cerimonia di apertura delle Olimpiadi 2024: come e quando vederla.

“Ambiziosa, storica e spettacolare. Sono queste alcune delle parole usate per descrivere la Cerimonia di Apertura di Parigi 2024 da quando i primi progetti sono stati svelati tre anni fa. – si legge sul sito Olympics e Money – Destinata a essere il primo evento d’Apertura a svolgersi al di fuori di uno stadio, l’appuntamento del 26 luglio trasformerà la capitale francese in un vero e proprio teatro a cielo aperto, con la tradizionale parata di atlete e atleti che si svolgerà a bordo di barche che percorreranno la Senna, passando per i monumenti parigini più iconici. Tutte le Olimpiadi 2024 di Parigi, compresa la cerimonia di apertura (che andrà in onda venerdì 26 luglio alle 19:30) saranno trasmesse dalla Rai gratuitamente e da Eurosport, canale facente parte del gruppo Warner Bros Discovery. Le due emittenti si sono aggiudicati i diritti anche dei Giochi 2028 e 2032”.