Cerimonia di Apertura: Armonia nei Giochi Invernali Milano 2026

Lo Stadio di San Siro ospiterà la Cerimonia di Apertura per i Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina, con il tema “Armonia”. L’evento rappresenterà l’eccellenza italiana unendo arte, sport e innovazione, in un’atmosfera che celebra sia la tradizione che la modernità, con un omaggio speciale a Giorgio Armani.

Il titolo “Armonia” sarà il fulcro della cerimonia, presentando una narrazione visiva che evidenzia il patrimonio culturale italiano. Attraverso un viaggio che mette in risalto tradizione e innovazione, arte e design, il tema invita a scoprire l’Italia da Leonardo da Vinci agli innovatori contemporanei, fino ai giovani creativi.

La cerimonia sarà caratterizzata da un mix di musica, moda ed eleganza tipica del made in Italy, e coinvolgerà artisti di diverse generazioni. Matilda De Angelis, attrice di fama internazionale, sarà una delle narratrici dello spettacolo, insieme a una squadra di creativi di alto livello capitanata da Marco Balich. Contribuiranno a creare un evento che unisce creatività e tradizione.

Giorgio Armani sarà omaggiato durante la cerimonia, rappresentando un simbolo dell’eccellenza italiana e un connubio di stile e valori universali, propri dello sport.

Milano Cortina 2026 sarà caratterizzata da un modello policentrico che unisce diverse località. La Cerimonia di Apertura rispecchierà questa visione, creando connessioni tra città e montagne, e segnerà un forte legame con i territori.

Infine, leader del progetto hanno evidenziato che “Armonia” non è solo un tema, ma una promessa al mondo. Sarà un momento di inclusione e celebrazione dello sport, lasciando un’eredità duratura.