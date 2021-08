Titolo: cerco ragazza per lavoro estivo



Azienda:



Descrizione:: DESCRIZIONE offro lavoro a ragazza per il mese di agosto in localita’ di mare del sud italia ascea marina (SA) Parco… Nazionale del cilento , in chiosco balneare il lavoro consiste sapere usare la macchina del caffe’, il registratore di cassa…

Luogo:: Ascea, Salerno