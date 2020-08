Titolo: cerco estetista



Azienda: CpM srl



Descrizione:: DESCRIZIONE cerco estetista per centro benessere,di nuova apertura, sito in Trabia offro un minimo mensile più… percentuale per ogni trattamento effettuato . orario di lavoro richiesto 3 pomeriggi a settimana dalle 15 alle 20 . se interessati…

Luogo:: Trabia, Palermo