Titolo: CERCO COLLABORATORE PER LAVORO ONLINE DA CASA – SMARTWORKING



Azienda: Matteo Illuminati



Descrizione:: il modo in cui viviamo e ci offre nuove opportunità di guadagno. Offro la possibilità di lavorare da casa in perfetta… autonomia, avviando online una propria attività full time o eventualmente part time compatibile col primo lavoro. Mi rivolgo…

Luogo:: Bologna