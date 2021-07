Titolo: cerco assistente bagnante donna



Azienda:



Descrizione:: € 1100,00 se sei interessata all’offerta di lavoro per due mesi puoi contattarmi tramite email e mandi la fotocopia del brevetto di… salvataggio per il mare, sia chiaro cerco persone serie sul lavoro, solo zone del cilento, perche’ non posso offrire l’alloggio…

Luogo:: Ascea, Salerno