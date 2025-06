Cercle Festival 2026: Electro al Museo dell’Aria di Le Bourget

Il Cercle Festival torna nel 2026, dopo un’assenza nel 2025, presso il Musée de l’Air et de l’Espace a Le Bourget, un’ambientazione unica per un evento dedicato alla musica electro. Il festival si svolgerà dal 22 al 24 maggio e i biglietti sono già in vendita.

Il Musée de l’Air et de l’Espace, gestito dal Ministero della Difesa francese, è un importante museo dedicato all’aeronautica e ospita eventi ed esposizioni annuali. Nelle sue precedenti edizioni, il festival ha attratto notevoli afflussi, come nel 2024, quando ha visto la partecipazione di 24.000 spettatori.

Il programma del festival prevede tre palchi iconici: l’A380 Stage, l’Ariane Stage e il Concorde Stage, che accoglieranno una selezione di artisti internazionali. Anche se non sono ancora stati annunciati i dettagli sugli artisti per il 2026, l’evento promette di offrire un mix di musica eccezionale e scenografie straordinarie, come quelle viste nelle edizioni precedenti, che hanno visto tra i partecipanti nomi noti del panorama musicale come Boris Brejcha e Disclosure b2b Mochakk.

Il festival rappresenta un’importante opportunità per gli appassionati della musica electro e un appuntamento da non perdere nella primavera 2026. Ulteriori dettagli sulla line-up e sul programma saranno annunciati prossimamente.

Fonte: www.sortiraparis.com