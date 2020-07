“Mio marito è nei miei pensieri sempre, di giorno e di notte, perché lui mi accompagna nella vita quotidiana e nei miei sogni. I suoi occhi grandi azzurri li ho dovuti chiudere io per sempre quella notte del 26 luglio 2019 e non li rivedrò mai più”. Rosa Maria Esilio, vedova del vicebrigadiere dei carabinieri Mario Cerciello Rega, ricorda cosi’ in un’intervista esclusiva all’Adnkronos il marito ucciso con undici coltellate la notte del 26 luglio di un anno fa a Roma. Per quell’omicidio ora sono a processo davanti alla Corte d’Assise due diciannovennni americani, Finnegan Lee Elder e Christian Gabriel Natale Hjorth.

