Cerchi degli auricolari straordinari e a poco prezzo? Scegli tra questi 4 modelli

Samsung sta eccellendo anche in tema di auricolari. Come questi 2 modelli in offerta, ai quali aggiungiamo altri 2 molto interessanti. Vediamone di seguito le caratteristiche tecniche.

Samsung Galaxy Buds2 Pro

Partiamo dalla coppia di Cuffie del colosso sudcoreano, con funzione Bluetooth True Wireless, per una connessione stabile. Funzione Cancellazione attiva dei rumori, Carica Wireless senza ingombro di fili, funzione Quality Sound. Impermeabile, dato che vanta la Resistenza IPX7. Colore bianco.

Samsung Galaxy Buds FE

Altra coppia di Cuffie Bluetooth True Wireless firmate Samsung. Anche esse con Cancellazione attiva dei rumori (ANC), Fit Ergonomico per la massima indossabilità anche per lunghe sessioni. Ben 3 Microfoni integrati, Controlli touch, Bassi profondi, bellissimo color Graphite.

Beats Studio Buds + (2023)

E passiamo ora a questa coppia di Auricolari true wireless con cancellazione del rumore, compatibilità sia con Apple che con Android ulteriormente perfezionata. Microfono incorporato di ottima qualità. Resistenti al sudore. Elegante colore Nero e oro.

SoundPEATS Air4 Pro

Chiudiamo il cerchio con questi Auricolari Bluetooth 5.3. Cuffie Bluetooth in ear con cancellazione attiva adattiva del rumore, processore Qualcomm QCC3071 aptX Lossless Snapdragon esclusivo. Audio in uscita straordinario grazie alla funzione Sound Aptx Voice con ben 6 Microfoni. Connessione con più dispositivi tramite funzione Multipoint. Batteria incredibile da 26 ore.

