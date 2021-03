Titolo: Cercasi ragazza/o per doposcuola



Azienda: Marianna



Descrizione:: , dal lunedì al venerdì dalle 14 alle 16. Offro 650,00 mese. Per essere contattati mandatemi il vostro curriculum e numero di telefono…, vi ricontatterò io dopo le 18, orario in cui rientro da lavoro. Grazie ancora per la vostra cortese attenzione, Marianna….

Luogo:: Carini, Palermo