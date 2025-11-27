13.1 C
Lavoro

Cercasi Pastry Demi Chef de Partie per stagione 2026 a Livigno

Posizione lavorativa: Pastry Demi Chef de Partie – Stagione 2026

Azienda: Rosewood Hotel Group

Descrizione lavoro: 2026 stiamo selezionando professionisti dell’ospitalità di talento e motivati per ricoprire la posizione Pastry Demi Chef… de Partie nel team di Rosewood Castiglion del Bosco. Come Pastry Demi Chef de Partie, parteciperai alle operazioni quotidiane…

Località: Italia

Data pubblicazione: Sat, 04 Oct 2025 01:09:24 GMT


