Cercasi casa per il dolce cavallo Rock vicino a Trento

In questo periodo, l’attenzione è nuovamente rivolta agli animali in cerca di una casa e alla crescente problematica degli abbandoni. L’associazione Zampa Trentina si distingue per il suo impegno in favore di diverse specie, non solo cani e gatti, ma anche cavalli e tartarughe.

Tra i casi da segnalare, c’è Rock, un cavallo maschio castrato di 23 anni, noto per il suo carattere docile e gentile. L’associazione cerca qualcuno che possa offrire a Rock un ambiente tranquillo per i suoi ultimi anni. Il cavallo si trova nei pressi di Trento e per ulteriori informazioni è possibile contattare i numeri 348-0120409 o 345-8426319.

Un’altra questione critico riguarda l’abbandono di tartarughe. L’associazione “Bastardi senza gloria” ha lanciato un appello per sensibilizzare la popolazione su questo problema, evidenziando che specie vendute come animali domestici possono rivelarsi difficili da gestire. In particolare, la Trachemys Venusta, una nuova razza recentemente in commercio, sta causando preoccupazioni dal momento che i proprietari spesso non sono informati delle esigenze reali di questi animali.

Questi esemplari possono raggiungere dimensioni considerevoli, vivere fino a 30 anni e adattarsi all’ambiente, ma non è semplice mantenerli in cattività. L’abbandono delle tartarughe nei fiumi e laghi italiani sta mettendo a rischio gli ecosistemi locali, poiché queste specie invasive rappresentano una minaccia per le tartarughe autoctone. Si invita quindi a prestare attenzione prima di adottare un animale così impegnativo e a considerare le responsabilità che ne derivano.