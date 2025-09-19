Cercasi Assistente Esecutivo

Chi Siamo
Area Brokers Industria S.p.A., fondata nel 1997, è specializzata nella consulenza sui rischi aziendali e nella gestione assicurativa. Parte del gruppo PIB Group, operiamo in tutta Italia e collaboriamo con oltre 40 compagnie assicurative globali. Recentemente, abbiamo approfondito la nostra specializzazione nel mercato automotive, supportando concessionari e operatori del settore nella creazione di soluzioni assicurative su misura per la vendita e la protezione dei veicoli. La nostra esperienza ci permette di fornire strumenti utili per migliorare la redditività e la fidelizzazione dei clienti, integrando l’assicurazione con le dinamiche commerciali dell’automotive.
Responsabilità del Ruolo
Cerchiamo un/una Assistente Personale per supportare il CEO di PIB Italia, figura chiave nello sviluppo strategico del Gruppo in Italia. Le principali responsabilità includono:
- Gestione dell’agenda e pianificazione di appuntamenti, incontri e trasferte.
- Organizzazione di riunioni strategiche, inclusa logistica e follow-up.
- Coordinamento delle attività tra il CEO e i team locali/internazionali.
- Monitoraggio delle scadenze e gestione delle priorità.
- Redazione di comunicazioni e documenti riservati.
- Interfaccia con interlocutori interni ed esterni.
- Gestione di pratiche amministrative per il CEO.
- Supporto diretto in sede e durante eventi/trasferte.
Competenze Richieste
- 2-3 anni di esperienza in assistenza a figure C-level, preferibilmente in contesti internazionali.
- Capacità organizzative eccellenti e approccio multitasking.
- Flessibilità, discrezione e senso di responsabilità.
- Ottime doti comunicative e relazionali.
- Elevata padronanza degli strumenti digitali.
- Ottima conoscenza della lingua inglese.
- Atteggiamento proattivo e riservato.
Dettagli Collaborativi
- Contratto: Tempo Indeterminato
- CCNL: Commercio – 14 mensilità
- Benefit: Ticket restaurant e piano di welfare aziendale
Unisciti al Nostro Team
Se sei un/una professionista strutturato/a, dinamico/a e autonomo/a, inviaci il tuo curriculum vitae. Cerchiamo persone pronte a fare la differenza, con entusiasmo e precisione.
