Cercano il gatto ovunque, poi l’amara scoperta che li lascia increduli

Tutta la famiglia si riunisce per cercare il loro gatto striato, scomparso dal loro appartamento, causando apprensione e preoccupazione. In un video pubblicato su Instagram da @soonogeoloso, la famiglia racconta come abbiano cercato il micio in ogni angolo della casa e persino all’esterno, senza immaginare che si fosse nascosto così vicino. Dopo diverse ore senza successo, scoprono con sorpresa che il gatto era rimasto nascosto dentro uno dei cuscini bordeaux del divano.

I membri della famiglia spiegano che il gatto era “sparito per mezza giornata” e iniziano a temere il peggio, dato che la possibilità che fosse uscito dall’appartamento sembrava remota. Aiuta a risolvere l’enigma anche il cane di famiglia, che si faolettore di spunti, indicando di controllare meglio il divano. Dopo lunghe ricerche, il ritrovamento del gatto è stato un momento di grande sorpresa e sollievo, ma ha anche suscitato preoccupazione per quanto tempo fosse rimasto rinchiuso lì.

Il video del ritrovamento ha attirato l’attenzione, ottenendo oltre 83mila “mi piace”, grazie alla reazione del gatto stesso, che sembrava sorpreso di essere stato scoperto. Questo curioso episodio ha fatto sorgere l’idea che il gatto potrebbe aver bisogno di un suo spazio personale. In definitiva, il micio, dopo un’intera giornata di ricerche, è stato finalmente ritrovato nel modo più inaspettato.