Cercano di liberarsi della cagnolina dopo averla tenuta per anni sul balcone

Dopo averla tenuta sul balcone per undici anni, la cagnolina diventa di troppo: proprietari decidono di rinunciare a lei.

Tutti vogliono solo amore. Chiunque a questo mondo non desidera altro che essere amato e accettato; non cerca altro che avere un posto in cui sentirsi accolto e protetto, un luogo in cui le persone che ti sono accanto ti ricordano ogni giorno quanto sei importante per loro: quel luogo magico che viene chiamato ‘casa’ in cui vi è quel nucleo speciale chiamato ‘famiglia’.

E Lilla non fa eccezione. La cagnolina aveva trovato dei padroni e un posto in cui stare, eppure la sua situazione era ben lontana da quella che ogni pelosetto sogna. I suoi umani le avevano aperto le porte del loro appartamento ma nulla di più.

Lilla non aveva una casa, ma un semplice tetto sulla testa.

Non aveva una famiglia, ma degli umani che gli procuravano cibo e acqua.

Anche la sua presenza è un fastidio, vogliono liberarsi della cagnolina dopo averla tenuta per anni sul balcone

Lilla ha vissuto per 11 anni insieme ai suoi padroni. In tutto quel tempo, la cagnolina non ha mai ricevuto carezze, affetto o attenzioni di qualsiasi altro tipo.

I suoi proprietari si erano limitati a ‘destinare una parte del loro appartamento ad accoglierla’: il balcone.

Proprio così, la pelosetta ha trascorso tutta la sua vita su un balconcino di pochi metri. Un luogo che non abbandonava mai, peer nessun motivo.

A Lilla era interdetta anche una semplice passeggiata, in fondo è solo un animale e non necessita di attenzioni…

Non c’erano parole tenere e coccole per lei, ma solo rimproveri e punizioni che arrivavano puntuali ogni volta che la cagnolina sporcava quel piccolo spazio che aveva a disposizione. Ma di recente anche ‘questa concessione’ è diventata troppo per gli umani che la ospitavano.

Solo pochi giorni fa, i proprietari di Lilla hanno telefonato una volontaria dichiarando che non volevano occuparsi più del quattro zampe: anche costringerla in un piccolo balcone era diventato insopportabile.

Così i padroni della cagnolina hanno deciso di liberarsi di lei, come fosse un fastidio e non un membro della loro famiglia.

Sconvolta e amareggiata per il comportamento dei proprietari di Lilla, la volontaria ha lanciato un appello sui social nella speranza che qualcuno possa far conoscere alla pelosetta di ormai 11 anni quell’amore che non ha mai ricevuto.

Il messaggio esordisce con la triste e amara realtà che la pelosetta sta affrontando: “Non la vogliono più! Anzi, non l’hanno mai voluta.” Una realtà avvilente e che strazia il cuore, ma che urla l’indifferenza e il totale disinteresse dei proprietari per le sorti di Lilla.

Chi ha a cuore il futuro di questa cagnolina, invece, sta cercando in ogni modo di darle una seconda possibilità e di regalarle una vita fatta di sorrisi, gioia e libertà che le sono state negate per troppo tempo.