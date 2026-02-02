13.1 C
Roma
lunedì – 2 Febbraio 2026
Lavoro

Cerca Medico Specializzato Opportunità

Da stranotizie
Immagine del sito StraNotizie.it

Posizione lavorativa: Medico

Azienda: Milano Medica

Descrizione lavoro: all’eccellenza clinica. Descrizione del ruolo Cerchiamo una segretaria per uno studio medico per supportare le attività quotidiane… per interagire al meglio con pazienti e personale medico. Conoscenza di strumenti informatici di base, come software di gestione

Località: Milano


Candidati Ora!

📨 Per rimanere sempre aggiornati su tutte le nuove offerte e opportunità, unitevi al nostro canale Telegram 👉 Offerte di Lavoro e non perdete mai un’occasione!

Articolo precedente
Web Summit Qatar: la mappa delle startup del futuro
Articolo successivo
Giulia Stabile: confessioni su Sangiovanni e Maria De Filippi
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.