Cerca in tutti i modi di domare il ciuffo ribelle del suo cane Cacau

In diretta dal Brasile i tentativi per domare il ciuffo ribelle di un Golden Retriever hanno generato tanta curiosità quanto la simpatia di un vasto pubblico di utenti su TikTok. A partire dal mese di luglio 2023, alcune clip del Golden – di nome Cacau – hanno mostrato come la sua mamma umana abbia più volte cercato di trovare una soluzione adatta ad ammaestrare il suo ciuffo “indomabile”.

“Oi, io sono Cacau“, si legge in didascalia alla pubblicazione. Il simpatico fido dal ciuffo biondo platino è pronto a un cambiamento, ma non ne è ancora del tutto cosciente. Da lì a pochi minuti il risultato della trasformazione darà vita a uno scontro ideologico su quale capigliatura sia più adatta al suo temperamento.

Una delle considerazioni più gettonate – di risposta alla clip che illustra, passo dopo passo, la trasformazione di Cacau – si è rivelata quella che lascerebbe sottintendere l’incredibile somiglianza tra il pelosetto dal ciuffo ribelle, naturalmente biondo platino, e uno degli artisti maggiormente rappresentativi del Brasile. A far notare tale sintonia nell’aspetto tra il Golden Retriever e l’artista ci ha pensato un utente condividendo suo parere tra i commenti alla virale clip.

L’utente ha sottolineato l’innegabile somiglianza – secondo il suo punto di vista – tra Cacau e Supla, pseudonimo di un noto cantante e showman sudamericano che ha, come sua caratteristica rimasta invariata negli anni, lo stesso colore di capelli dell’amatissimo Golden. Un’altra somiglianza verrà coltra dagli utenti mettendo a confronto la pettinatura di Cacau con quella – stavolta – di una celebre conduttrice televisiva del posto, la conduttrice e giornalista Ana Maria Braga. Data l’effettiva somiglianza con entrambi pare sia piuttosto difficile scegliere quale dei due accostamenti sia il più vicino alla realtà.

Il cambiamento di stile di Cacau – che lo vede apparire senza più il suo ciuffo protendente verso l’altro, ma con una pettinatura che sembra appiattire considerevolmente il suo look – ha ricevuto finora 71mila apprezzamenti. E, in ogni commento ricevuto, sembra di riconoscere, di giorno in giorno, un utile consiglio per i futuri look dell’originale Golden. Quale fra questi verrà effettivamente scelto adeguato per essere preso in considerazione dalla sua padroncina? Il dubbio resta e i pareri rimangono molto diversi tra loro. Eppure, nel frattempo, la fantasia sprigionata dal tentativo di voler cambiare il look di Cacau, per dare così un’accettabile trasformazione al pelo del fido di casa, avrebbe inoltre rivelato agli utenti quali siano alcuni dei pro di adottare un cucciolo di Golden.

Altri utenti hanno invece contestato la decisione della ragazza di voler intervenire a tutti i costi su quello che sarebbe un tratto distintivo e raro del suo Golden, ammettendo di preferire la versione del suo ciuffo al naturale. L’acconciatura di Cacau è uno delle preferite dagli utenti. E il loro entusiasmo nel scoprire la sua particolarità sembrerebbe quasi in grado di trasformarsi in una vera e proprio tendenza in futuro per i Golden Retriever che abitano in Brasile.