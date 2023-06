Cerca il cane dappertutto non si rende conto che è proprio sotto il suo naso

Donna cerca il suo cane dappertutto ma non riesce a trovarlo in nessun angolo della casa: il nascondiglio perfetto scelto dal cucciolo.

Gli animali domestici, non diversamente dai bambini e dai cuccioli di qualsiasi specie, sono imprevedibili: è sufficiente un attimo di distrazione per perderli di vista. Così è accaduto a una ragazza che ha smarrito momentaneamente il suo cagnolino di nome Louis. Il cucciolo aveva infatti trovato un posto comodissimo in cui riposare, ma completamente differente dai luoghi da lui in genere prediletti. Dopo aver perlustrato tutto il salotto di casa, alla fine la giovane ha scoperto il nascondiglio del quattro zampe, mimetizzatosi alla perfezione in una cesta dei giocattoli.

Lo cerca per tutta la casa, ma il cane Louis ha trovato un nascondiglio davvero perfetto

Il video in cui viene mostrata la ricerca del cucciolo scomparso e il suo ritrovamento è stato condiviso su Instagram, stupendo migliaia di utenti dei social.

La ragazza vive in Corea del Sud insieme al cagnolino di nome Louis e a una gattina dal manto bianco di nome Coco. I due piccoli quattro zampe impegnano le giornate della giovane con il loro modo di comportarsi, sempre dolce e affettuoso ma allo stesso tempo imprevedibile e vivace. Per loro è stato creato il profilo Instagram all’account @lifewithlouisandcoco, dove la ragazza condivide quotidianamente con gli utenti del web episodi della sua “vita con Louis e Coco” («life with Louis and Coco»). Protagonisti indiscussi, come si legge nella descrizione del profilo sono appunto il cagnetto Louis e la micetta Coco e «Their Curious Adventure» (tradotto in italiano: «le loro curiose avventure»).

Nel filmato che mostra il nascondiglio scelto da Louis è possibile vedere il momento in cui la donna, che ormai ha già trovato il cucciolo, mette a fuoco la telecamera inquadrando un lato del salotto. All’osservatore che ancora non sa dove si trovi il cane, sembra solo di riuscire a vedere una cesta dei giocattoli con all’interno alcuni peluche, in particolare un piccolo pupazzetto dalle sembianze di un Siberian Husky con sopra qualcos’altro di colore bianco. La ragazza mette maggiormente a fuoco la fotocamera e chiama il suo cagnolino: Coco, un cucciolo dal manto bianco, si trova all’interno della cesta dei giochi e dorme tranquillo sopra ai morbidi peluche. Sentitosi chiamare, il cagnetto alza lo sguardo verso la sua umana ed è solo allora che gli utenti del web si rendono conto che il cucciolo si trova effettivamente lì.

Così spiega la giovane in una didascalia che scorre sopra alle immagini del video: «couldn’t find my dog for the longest time» (tradotto in italiano: «Non sono riuscita a trovare il mio cane per molto tempo»); così spiega poi nel post su Instagram: «It was so quiet, and he wasn’t in any of his usual spots! I walked past him 3 or 4 times, and I finally see something move out of the corner of my eye! Pft, good camouflage, Louis. Mom: 0. Louis: 1» (tradotto in italiano: «Era così tranquillo, e non era in nessuno dei suoi soliti posti! L’ho superato tre o quattro volte, e finalmente vedo qualcosa muoversi con la coda dell’occhio! Buon camuffamento, Louis. Mamma: zero. Louis: uno»). Dopo aver cercato disperatamente Louis per tutta la casa e essergli passata davanti senza vederlo per quattro volte, la giovane alla fine si è resa conto che il cucciolo si trovava nella cesta dei giochi, perfettamente camuffato tanto da sembrare un peluche anche lui. Coco è un cagnolino dal manto bianco appartenente alla razza Bichon à poil frisé (chiamato anche Bichon Tenerife). Questa razza canina è caratterizzata da un particolare pelo riccioluto, a frisé (da questo deriva il nome “Bichon Frisé”), bianco e solitamente piuttosto lungo; cagnolini piccoli, allegri e intelligenti, noti per il loro manto morbido e soffice, i Bichon Frisé sono originari della regione mediterranea e sono apprezzati per il loro temperamento amichevole, affettuoso e giocoso. Questa descrizione rispecchia alla perfezione la personalità del simpatico Louis, che ogni giorno insieme alla gattina di razza Ragdoll dal manto bianco di nome Coco, fa impazzire la sua umana con le sue trovate divertenti e dolcissime. Milioni di persone in tutto il mondo seguono le avventure dei due quattro zampe e in migliaia hanno visualizzato il video che mostra il nascondiglio perfetto di Louis. (di Elisabetta Guglielmi)