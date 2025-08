Cerca Disegnatore CAD per Schemi di Impianto: Invia la Tua Candidatura Ora!

Posizione Lavorativa: Disegnatore CAD Schemi di Impianto O (Oil & Gas)

Siamo alla ricerca di un Disegnatore 2D esperto per la creazione di schemi tecnici nel settore Oil & Gas. Questa posizione rappresenta un’opportunità unica per professionisti del disegno tecnico, dove avrai la responsabilità di realizzare schemi di impianto dettagliati e conformi agli standard normativi.

Requisiti Principali:

Esperienza Precedente : Minimo 3 anni di esperienza nella progettazione di schemi per impianti nel settore Oil & Gas.

: Minimo 3 anni di esperienza nella progettazione di schemi per impianti nel settore Oil & Gas. Competenze Tecniche : Ottima padronanza di software CAD (AutoCAD o simili).

: Ottima padronanza di software CAD (AutoCAD o simili). Formazione : Diploma tecnico o laurea in ingegneria, architettura o discipline affini.

: Diploma tecnico o laurea in ingegneria, architettura o discipline affini. Conoscenze Normative : Familiarità con le normative di sicurezza e standard industriali specifici per il settore.

: Familiarità con le normative di sicurezza e standard industriali specifici per il settore. Capacità di Lavoro in Team: Ottima predisposizione al lavoro in team multidisciplinari e orientamento al risultato.

Vantaggi del Ruolo:

Inserimento in Realtà Dinamica : Lavorerai in un ambiente stimolante e in continua evoluzione.

: Lavorerai in un ambiente stimolante e in continua evoluzione. Sviluppo Professionale : Opportunità di crescita e formazione continua per migliorare le tue competenze.

: Opportunità di crescita e formazione continua per migliorare le tue competenze. Progetti Internazionali : Coinvolgimento in progetti di rilevanza globale, contribuendo a soluzioni innovative nel settore energetico.

: Coinvolgimento in progetti di rilevanza globale, contribuendo a soluzioni innovative nel settore energetico. Retribuzione Competitiva: Offriamo un pacchetto salariale in linea con le migliori pratiche di mercato.

Unisciti a noi per far parte di un team dedicato all’eccellenza nel design di impianti. Approfitta della tua esperienza e sviluppa ulteriormente le tue competenze in un settore chiave come quello dell’Oil & Gas.