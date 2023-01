Cerca di non schiacciare i suoi cuccioli appena nati, il cane è virale -VIDEO

Questo cane è diventato virale e ha sciolto i cuori di tutto il web, cerca infatti di non schiacciare i suoi cuccioli appena nati – VIDEO.

Una golden retriever che cerca di non schiacciare i suoi cuccioli appena nati è stata soprannominata la migliore mamma dagli utenti di TikTok. In una clip condivisa sulla piattaforma social il 30 dicembre da Lacey Riley (@gracies.goldens), si vede mamma cane Leia guardare i suoi piccoli attraverso la porta della sua cassetta, dove si trovano i suoi cuccioli, ma senza entrare.

Mamma cane è virale: cerca di non schiacciare i suoi cuccioli appena nati – VIDEO

Queste casette sono contenitori appositi dove molti cani partoriscono e dove i cuccioli trascorrono le prime settimane di vita. Nel video si può vedere Leia che vuole chiaramente unirsi alla sua cucciolata, ma non può farlo perché i piccoli hanno occupato tutto il pavimento della casetta, senza lasciare spazio per lei.

Per aiutare Leia, il suo proprietario sposta i cuccioli sul lato destro del recinto, permettendole di sdraiarsi e nutrire i suoi piccoli.

Gli utenti di TikTok sono rimasti incantati dal gesto della mamma e hanno fatto diventare virale il video da quante volte lo hanno riprodotto. Ha ricevuto oltre 950 mila visualizzazioni e 96 mila “mi piace”. Il video inizia con Leia che guarda sconfortata i suoi cuccioli nella cassetta del parto. I piccoli di golden retriever, che hanno solo pochi giorni di vita e hanno ancora gli occhi chiusi, si vedono dimenarsi nel piccolo spazio.

Avvertendo l’angoscia della mamma cane, il proprietario si avvicina al recinto e comincia a mettere i cuccioli in un mucchietto ordinato in un angolo. Leia ha così la possibilità di infilarsi nello spazio rimanente. I cuccioli, entusiasti del suo arrivo, iniziano subito a dirigersi verso di lei per il pranzo, mentre Leia si avvicina ai suoi piccoli per un po’ di coccole.

Con la didascalia “I cuccioli erano sparsi e la mamma non voleva schiacciarli“, molti utenti di TikTok hanno trovato il filmato adorabile. Tra i commenti: “Singhiozzo“; “È letteralmente il video più adorabile che abbia visto oggi“; “Il modo in cui la mamma sapeva di potersi fidare di lui con i suoi piccoli“.