Si è presentata sotto casa di, il rapper che vive a Buccinasco in una villetta con la sua famiglia. Una ragazza di 22 anni ha iniziato a urlare, poi ha preso di mira la Bmw del cantante parcheggiata in strada. Finché non ha scavalcato il cancello, e ha iniziato a rompere i vasi in giardino.

Erano da poco passate le 21.15 di ieri sera quando i carabinieri del radiomobile di Corsico sono arrivati sul posto. La ragazza, originaria di Benevento, era molto agitata e arrabbiata col cantante, anche se non è chiaro quali fossero le sue ragioni, tanto che è stata portata in ambulanza all’ospedale San Carlo per accertamenti sanitari.

“Sono partita da Benevento per vederlo”, avrebbe detto ai militari. Ora però il suo viaggio alla ricerca del cantante le costerà una denuncia per danneggiamento e violazione di domicilio.