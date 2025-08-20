30.7 C
C’eravamo tanto amati: il capolavoro del cinema italiano

Quando uscì, “C’eravamo tanto amati” non ricevette una grande accoglienza da parte della critica italiana. Alcuni ritennero il film troppo ambizioso, altri criticarono la mescolanza di toni e generi, e altri ancora lo considerarono una nostalgica operazione priva di vera forza narrativa. Tuttavia, col passare del tempo, il film di Ettore Scola è stato rivalutato ed è ora considerato un caposaldo del cinema italiano e uno dei migliori tentativi di raccontare trent’anni di storia attraverso la commedia e il disincanto.

Il film, scritto da Scola con Age & Scarpelli, rappresenta tanto un atto d’amore verso il cinema italiano quanto una critica alla sua stessa essenza. Il cast include attori memorabili come Vittorio Gassman, Nino Manfredi, Stefano Satta Flores e Stefania Sandrelli. La trama segue tre amici ex-partigiani che, dopo la guerra, si prendono strade diverse e si rincontrano ciclicamente nel corso dei decenni, esplorando illusioni perdute e passioni mai risolte.

Scola crea una narrazione che unisce melodramma, satira politica, realismo e meta-cinema, formando un affresco stratificato che cita grandi maestri come Rossellini, De Sica e Fellini, mantenendo sempre un forte sguardo autoriale. Un momento chiave è l’episodio con Gianni, interpretato da Gassman, sul set di “Ladri di biciclette”, in cui si evidenzia la distanza tra il sogno neorealista e la realtà di un’Italia in trasformazione.

Oggi, le caratteristiche che un tempo erano criticate, come la struttura frammentata e il tono disilluso, sono alla base della sua modernità. “C’eravamo tanto amati” riesce a essere personale e collettivo, malinconico e lucido, senza cadere nel moralismo. Il film affronta il fallimento delle ideologie, l’opportunismo, l’amicizia e l’amore, senza dare risposte facili.

A distanza di anni, “C’eravamo tanto amati” è diventato un cult, proiettato in festival internazionali e amato da generazioni di spettatori, con il suo titolo entrato nel linguaggio comune per esprimere rimpianto e disincanto. È un’opera fondamentale per comprendere come il nostro cinema abbia saputo riflettere la propria realtà.

