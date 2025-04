“C’erano anche loro ai funerali” Paolo e Sonia commossi: un grande dolore

Il funerale di Suor Paola ha riunito amici, familiari e personaggi noti del mondo dello spettacolo, rappresentando un momento di intensa commozione. Suor Paola, amata per la sua dedizione e autenticità nella fede, ha lasciato un segno profondo nel cuore di chi l’ha conosciuta, diventando simbolo di speranza e unità. La celebrazione ha messo in evidenza il suo impatto su numerose vite, creando un’atmosfera di affetto e gratitudine.

La cerimonia ha visto la partecipazione di molti, tra cui bambini, giovani e celebrità come Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli, che hanno espresso il loro cordoglio per la perdita di una donna che ha ispirato e sostenuto gli altri. La chiesa era colma di volti affettuosi, testimoniando la stima nei confronti di Suor Paola e la sua capacità di unire le persone. La sua assenza ha lasciato un vuoto significativo.

Tra le toccanti testimonianze, Bonolis ha sottolineato l’impatto che Suor Paola ha avuto su chi si trovava in difficoltà, mentre Maurizio Manzini ha parlato della sua passione per il calcio e dell’abilità di superare le divisioni sportive. Antonio Giuliani, attore e comico, ha descritto la sua grandezza d’animo e il segno duraturo lasciato in chi l’ha incontrata.

Durante il funerale, le consorelle in abiti bianchi e azzurri hanno celebrato la vita di Suor Paola. Suor Cellina ha condiviso come la sua semplicità e disponibilità siano state un’eredità preziosa. Suor Paola ha incarnato la gentilezza e l’ascolto, dimostrando che la fede si manifesta in atti quotidiani di amore. La sua eredità vivrà nei cuori di chi l’ha conosciuta, continuando a ispirare le future generazioni.