Ceramiche Noi trionfa al Festival di Venezia con Forbes

Nuovo traguardo per Ceramiche Noi, una cooperativa umbra attiva nel settore del luxury Made in Italy, fondata da dodici lavoratori che l’hanno rilevata per evitare la delocalizzazione in Armenia.

Recentemente, la cooperativa è stata scelta da Forbes Italia per realizzare i premi destinati a otto personalità emblematiche dell’italianità e della creatività durante l’evento Unconventional Excellence, tenutosi al Festival del Cinema di Venezia.

Tra i premiati ci sono nomi noti come Andrea Bocelli, Irene Maiorino, Paolo Ruffini, Michela Giraud, Nicola Liguori e Christian Ghedina. Le creazioni, frutto della collaborazione con l’artista Luca Baldelli, rappresentano una fusione di innovazione e tradizione, dimostrando il valore del Made in Italy.