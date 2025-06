“C’era un tempo in cui il mondo sognava: le campagne di moda che hanno cambiato tutto!”

Negli anni passati, le campagne di moda dei grandi marchi di lusso erano caratterizzate da immagini iconiche, realizzate da fotografi di prestigio e con top model e celebrità di fama internazionale. Questi ambassador non erano scelti a caso, ma rappresentavano valori autentici e credibili per il brand, contribuendo a enfatizzarne il prestigio.

Tuttavia, il panorama è cambiato con l’ascesa del fast fashion, che ha guadagnato forza e visibilità. Il gruppo Inditex ha celebrato il cinquantesimo anniversario di Zara con una campagna che ha riunito alcune delle più grandi top model, scattata da Steven Meisel. Questo evento ha suscitato un ampio dibattito sulla direzione delle campagne di moda contemporanee.

Zara ha dimostrato un impegno per l’immagine delle proprie pubblicità, mescolando creatività e sofisticazione, e attraendo nomi di spicco come Irina Shayk e Gisele Bündchen. Anche figure come Kate Moss e Penélope Cruz hanno prestato il loro volto a marchi di moda non esclusivi. Questo solleva interrogativi sull’esclusività che una celebrità dovrebbe conferire a un brand e sull’effettivo valore delle campagne.

Il sistema sembra ormai dominato da ingenti pagamenti, suggerendo che la scelta di testimonial possa essere influenzata più da fattori economici che da autentica affinità con il marchio. Tuttavia, è essenziale analizzare tali dinamiche tenendo conto di molteplici fattori per una comprensione globale del fenomeno.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: instagram.com