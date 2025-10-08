Centrosinistra Lecco: Gattinoni verso la riconferma

Il centrosinistra lecchese ha ufficializzato la ricandidatura del sindaco uscente Mauro Gattinoni, sostenuto da una coalizione che include il Partito Democratico, Alleanza Verdi e Sinistra, oltre alle civiche Ambientalmente Lecco e Fattore Lecco. Questa mossa segna l’inizio della campagna elettorale per il leader del centrosinistra.

Dall’altro lato, il centrodestra si trova attualmente in una fase di stallo, con Carlo Piazza della Lega e Filippo Boscagli di Fratelli d’Italia in competizione per la leadership della coalizione, che comprende anche Forza Italia e Lecco Ideale. La campagna elettorale è avviata, ma non è stata ancora scelta la figura del candidato sindaco. Per risolvere questa impasse, potrebbe essere necessario l’intervento dei vertici regionali o nazionali.

Nel frattempo, sta nascendo un progetto di un gruppo civico composto da Azione, Appello per Lecco, Gruppo per Lecco, Insieme e altri attori. Questo non si propone come una “terza forza” già pronta per le elezioni, ma punta a costruire una proposta alternativa per la città.

Eleonora Lavelli, segretaria provinciale di Azione, ha spiegato che il gruppo sta lavorando su questioni fondamentali per il futuro di Lecco, come il demografico, l’intelligenza artificiale e la transizione verso un turismo sostenibile. Stanno organizzando incontri con i cittadini per discutere di contenuti piuttosto che di nomi.

Il progetto è ancora in fase di sviluppo e dovrebbe culminare in un documento di proposte entro la fine di novembre. Corrado Valsecchi, capogruppo di Appello per Lecco, ha confermato questa fase di costruzione e la volontà di verificate la possibilità di un polo civico competitivo. Resta da vedere se questa iniziativa riuscirà a concretizzarsi come alternativa valida per la città.